Омские поликлиники изменят график работы в ноябрьские праздники

Медицинские учреждения Омска подготовили специальный график работы на праздничные дни. 1 ноября поликлиники будут отработают в обычном режиме, а со 2 по 4 ноября — по скорректированному расписанию.
Прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом будет вестись с 9:00 до 14:00. Доктора планируют посещать пациентов с 9:00 до 15:30. Дежурные терапевты и врачи общей практики в поликлиниках для взрослых, а также педиатры проведут приемы с 9:00 до 14:00.
В детских поликлиниках дополнительно организуют работу кабинетов неотложной медпомощи, которые будут обслуживать больных с 9:00 до 18:00. Травмпункты и бригады скорых продолжат оказывать помощь омичам в обычном режиме.
Круглосуточный кабинет срочной офтальмологической помощи по-прежнему примет пациентов по адресу: улица Лермонтова, дом № 60. Здесь помогут людям с травмами, ожогами и другими повреждениями глаз, а также при острых состояниях, требующих срочного вмешательства.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в праздники в регионе продолжат работать 8 почтовых отделений.