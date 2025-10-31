Петербургские экологи выявили загрязнение соленых водоемов в Крыму

«В сотрудничестве с представителями Крымской ГГРЭС мы отобрали пробы от трех групп озер на западе Крыма — Евпаторийской, Тарханкутской и Перекопской — и получили образцы озерных вод и грязей. По результатам исследования можно уверенно сказать, что влияние деятельности человека оказало гораздо большее воздействие на экосистемы соляных озер Крыма, чем климатические изменения», — подчеркнула доцент кафедры гидрогеологии и инженерной геологии СПбГУ Елена Каюкова.