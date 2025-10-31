Петербургские экологи выявили загрязнение соленых водоемов в Крыму

Экологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели исследования и выявили загрязнение соленых водоемов на западе Крымского полуострова. Сохранение водных ресурсов отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в вузе.
«В сотрудничестве с представителями Крымской ГГРЭС мы отобрали пробы от трех групп озер на западе Крыма — Евпаторийской, Тарханкутской и Перекопской — и получили образцы озерных вод и грязей. По результатам исследования можно уверенно сказать, что влияние деятельности человека оказало гораздо большее воздействие на экосистемы соляных озер Крыма, чем климатические изменения», — подчеркнула доцент кафедры гидрогеологии и инженерной геологии СПбГУ Елена Каюкова.
По словам ученой, за последние сто лет рассолы Перекопской группы полностью изменили свой состав из‑за интенсивной антропогенной нагрузки, возникшей с 1930‑х годов. Определенное влияние на гидрохимический режим этих акваторий также оказывало поступление пресной воды из Северо‑Крымского канала во время его эксплуатации. Некоторые водоемы Евпаторийской группы, такие как Богайлы и Кызыл‑Яр, подверглись сильному распреснению из‑за деятельности человека.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.