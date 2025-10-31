Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 1,5 тысячи омичей оштрафованы за парковку на газонах в 2025 году

Нарушителям выписывают штрафы от 2 до 4 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Омске продолжается активная борьба с парковкой на газонах и детских площадках. С начала 2025 года в ходе более 200 рейдовых мероприятий к административной ответственности привлечены 1471 автомобилист.

Нарушителям выписывают штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составляет 10−14 тысяч, для юридических — 20−40 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа удваивается. Системы фото- и видеофиксации продолжают круглосуточно мониторить городскую территорию, выявляя новые случаи парковки в неположенных местах.

Ранее мы сообщали, что в Омске 18-летний водитель насмерть сбил 9-летнюю девочку на Вокзальной.