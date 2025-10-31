Расчленившему девушку Виктору Коэну предложили стать присяжным в суде

Фрунзенский суд Владивостока направил приглашение стать присяжным заседателем ранее судимому за убийство Виктору Коэну. Соответствующее уведомление поступило через портал Госуслуги.
По его словам, сегодня на Госуслуги ему пришло соответствующее предложение. Он также выразил предположение, что рассылку делал «кто-то подшофе».
Виктор Коэн отбыл почти десятилетний срок за убийство с особой жестокостью — после ссоры в Приморье он убил свою девушку и расчленил ее тело.
По действующему законодательству, лица с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не могут участвовать в суде в качестве присяжных заседателей.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.