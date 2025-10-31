Сезон завершается, работы продолжаются — ровные дороги и отопление вернулись во Владивосток не везде

При этом в районе Второй Речки ведутся и работы по реконструкции перекрёстка проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской, которые также препятствуют транспортным потокам. Сегодня, например, Центр организации дорожного движения предупреждает водителей, то один из светофоров на перекрёстке временно обесточен в рамках производства работ, пешеходный переход под путепроводом временно стал нерегулируемым. Сами работы сегодня проводятся на крайней правой полосе проспекта в районе пересечения с улицей Русской при движении в сторону улицы Давыдова, а также на в районе остановки «ТЦ Универсам» при движении в сторону улицы Кирова.