Сезон завершается, работы продолжаются — ровные дороги и отопление вернулись во Владивосток не везде

Продолжаются работы в районе перекрёстка улиц Снеговой и Карьерной. Формально всё в порядке: траншеи закопали, осталось восстановить асфальт, это обещают сделать до 20 ноября. На участке перед поворотом на Карьерную улицу при движении со стороны объездной трассы остался раскопанный участок трубопровода, его планируют засыпать и закатать в асфальт к 15 ноября.
Однако автомобилисты и их пассажиры утверждают, что рабочих на улице Снеговой сегодня утром не присутствовало.
Не завершены работы на улице Енисейской, где на время работ на теплосети полностью перекрывали сквозной проезд. Срок завершения работ — сегодня, 31 октября. На участке до сих пор стоит знак, запрещающий проезд, работает техника. При этом водители автобусов, которые были вынуждены скорректировать маршруты, проходящие через улице Енисейскую, уверяют пассажиров, что с 1 ноября возвращаются к привычной схеме движения. Вероятно, запрет на проезд действительно снимут, однако работы будут продолжаться.
При этом в районе Второй Речки ведутся и работы по реконструкции перекрёстка проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской, которые также препятствуют транспортным потокам. Сегодня, например, Центр организации дорожного движения предупреждает водителей, то один из светофоров на перекрёстке временно обесточен в рамках производства работ, пешеходный переход под путепроводом временно стал нерегулируемым. Сами работы сегодня проводятся на крайней правой полосе проспекта в районе пересечения с улицей Русской при движении в сторону улицы Давыдова, а также на в районе остановки «ТЦ Универсам» при движении в сторону улицы Кирова.
В социальных сетях также много сообщений из разных районов города о локальных порывах и разрытых теплотрассах, которыми не занимаются рабочие. Часть жилого фонда и учреждений остаются без отопления (например, сообщалось, что не отапливается корпус Тихоокеанского государственного медицинского университета на проспекте Острякова, 2, и один из корпусов рыбохозяйственного университета, при этом пары не сокращают, на дистанционное обучение студентов не переводят, хотя температура в аудиториях опустилась до +3 градусов).
По данным Примгидрометцентра, сейчас температурный фон в Приморье и Владивостоке догнал климатическую норму и даже превысил её. Однако скоро будет очередное похолодание. Горожане опасаются, что работы так и не завершат к концу сезона, оставив граждан с разбитыми дорогами и, вероятно, не восстановленным в полной мере теплоснабжением.