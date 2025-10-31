Жительница Новосибирска заявила, что видела похожую на Усольцевых пару

В эфире программы «Пусть говорят» 30 октября ведущий Дмитрий Борисов сообщил о поступлении новой информации по делу пропавших супругов Усольцевых. По его словам, одна из жительниц Новосибирска утверждает, что видела в городе пару, внешне напоминающую Ирину и Сергея Усольцевых. Об этом сообщает krsk.aif.ru.
Свидетельница описала, что встречала похудевших мужчину и женщину, которые переходили дорогу без ребенка. Борисов отметил, что передал эти сведения взрослому сыну Ирины Усольцевой — Данилу Баталову, однако тот не проявил к сообщению интереса.
Сам Баталов, который присутствовал в студии, пояснил свою позицию: «Я отнесся к этой информации скептически. Нам постоянно пишут разные люди, в том числе не совсем адекватные. Проверять каждое такое сообщение не представляется возможным».
Поисковые отряды также регулярно получают неподтвержденную информацию. Как сообщила руководитель красноярского поискового отряда Светлана Торгашина, было проверено более сотни сообщений от очевидцев и ясновидящих, но ни одно из них не привело к обнаружению пропавшей семьи.
Напомним, семья Усольцевых — супруги Ирина и Сергей с малолетней дочерью и собакой — пропали 28 сентября во время похода в горном массиве Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. Масштабные поиски с участием более 1500 человек не дали результатов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», рассматривая в качестве основной версии несчастный случай.