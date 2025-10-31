Токаев принимает участие в международном форуме стратегических партнеров

Об этом сегодня, 31 октября 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.
«Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.
30 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Кызылординскую область. Она началась с посещения нового терминала международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Позднее главе государства презентовали инвестиционные проекты региона. Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев оценил работу акима Кызылординской области и назвал крайне актуальную проблему региона.