Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев принимает участие в международном форуме стратегических партнеров

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сегодня, 31 октября 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

«Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В частности, представлены компания Quacquarelli Symonds (QS), МГИМО, Пекинский университет языка и культуры, Университет Кардифф, Университет Вусонг, МИФИ, Университет Минерва и другие вузы.

30 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Кызылординскую область. Она началась с посещения нового терминала международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Позднее главе государства презентовали инвестиционные проекты региона. Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев оценил работу акима Кызылординской области и назвал крайне актуальную проблему региона.