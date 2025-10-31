Токаев принимает участие в международном форуме стратегических партнеров

30 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Кызылординскую область. Она началась с посещения нового терминала международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Позднее главе государства презентовали инвестиционные проекты региона. Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев оценил работу акима Кызылординской области и назвал крайне актуальную проблему региона.