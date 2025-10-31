В РФ начали ограничивать регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp

Последнее время Telegram уже не присылает СМС-сообщения существующим российским пользователям, используя альтернативные методы — email-рассылку или отправку кода в другие активные сессии Telegram. Однако для регистрации новых аккаунтов это все еще является обязательным шагом, а потому она совсем скоро может стать невозможной. При этом, как пишет «Код Дурова», новое ограничение все-таки может затронуть уже зарегистрированных пользователей, так как они также не смогут использовать СМС и звонки как метод получения кода, необходимого для авторизации.