Во Владивостоке стартовал форум волонтеров «Море Добра»

Мероприятие включает три направления развития добровольчества.

Форум волонтеров Приморского края «Море Добра» проходит с 30 октября по 1 ноября во Владивостоке по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.

Форум включает три направления развития добровольчества. «Маяки добра» объединяют активистов, которые привлекают и вдохновляют новых волонтеров, обучая их необходимым навыкам. Направление «Навигаторы добра» создает профессиональное сообщество организаторов в муниципалитетах, улучшая управление через единые методики и инструменты. Трек «МыВместе» формирует единую команду руководителей муниципальных штабов добровольческого движения для оперативного обмена опытом и координации совместных действий.

Важной частью программы форума станет обсуждение роли волонтерства в достижении национальных целей, а также встреча с представителями работодателей, которые выделят навыки, наиболее востребованные в профессиональной сфере. Кроме того, волонтеры смогут пообщаться с участниками гуманитарных миссий, которые помогали в Курской и Ростовской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Они выполняли там аварийно-восстановительные работы, способствовавшие восстановлению мирной жизни в регионах.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.