Во Владивостоке стартовал форум волонтеров «Море Добра»

Важной частью программы форума станет обсуждение роли волонтерства в достижении национальных целей, а также встреча с представителями работодателей, которые выделят навыки, наиболее востребованные в профессиональной сфере. Кроме того, волонтеры смогут пообщаться с участниками гуманитарных миссий, которые помогали в Курской и Ростовской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Они выполняли там аварийно-восстановительные работы, способствовавшие восстановлению мирной жизни в регионах.