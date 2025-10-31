Два миллиона взыскали с россиянина из-за ошибки при расчете утильсбора на таможне

Сообщается, что житель Архангельской области приобрел в Казахстане два автомобиля весной 2024 года. Он оплатил коммерческий утильсбор в 1,13 миллиона рублей, продал обе машины, а через год ему пришло уведомление от Федеральной таможенной службы.