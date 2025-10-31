Два миллиона взыскали с россиянина из-за ошибки при расчете утильсбора на таможне

С россиянина взыскали 2,4 миллиона рублей из-за ошибки на таможне при расчете утилизационного сбора на его автомобиль. Как пишет Baza, 500 тысяч рублей из этой суммы — пеня, начисленная за просроченный платеж.
Сообщается, что житель Архангельской области приобрел в Казахстане два автомобиля весной 2024 года. Он оплатил коммерческий утильсбор в 1,13 миллиона рублей, продал обе машины, а через год ему пришло уведомление от Федеральной таможенной службы.
В нем сообщалось, что после дополнительной проверки ведомство выявило ошибку в сборе, так как автомобили предназначались для внутреннего рынка Казахстана. Мужчине требовалось доплатить 1,9 миллиона и пеню в размере 500 тысяч рублей.
ФТС подала иск в октябре 2025 года, суд его полностью удовлетворил. Сейчас мужчина ждет, когда решение вступит в силу, чтобы подать апелляцию, передает Telegram-канал.
Днем ранее в СМИ появилась информация, что владельцы 30 тысяч автомобилей марок Hyundai, Kia и Skoda, которые привезли в Россию из Казахстана за последний год, обязаны доплатить утилизационный сбор.
25 сентября стали известны страны, из которых перестанут ввозить иномарки в Россию в связи с повышением утильсбора.