Предателя из Коми задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ

По версии следствия, задержанный поддерживал киевский режим и через Telegram связался с куратором запрещённой в России украинской организации. Он предоставил свои личные данные и, как утверждает ФСБ, выполнил «проверочное задание» — сделал фото- и видеосъёмку объекта стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в Печоре.