Пять человек арестовали в США в связи со смертью внука Роберта Де Ниро

Американские правоохранительные органы провели операцию по задержанию участников преступной группировки, связанной с гибелью внука знаменитого голливудского актера Роберта Де Ниро. Пять человек были арестованы по обвинениям, связанным со смертельной передозировкой наркотиков. Об этом пишет Mirror.
Следственные органы установили, что все задержанные — Грант Макайвер, Брюс Эпперсон, Эдди Баррето, Джон Николас и Рой Николас — входили в состав организованной преступной сети. Группа занималась массовым сбытом поддельных рецептурных препаратов, содержащих опиоиды и фентанил.
По данным следствия, преступная сеть специализировалась на сбыте фальшивых таблеток, содержащих фентанил и другие наркотики, среди подростков и молодежи Нью-Йорка.
Жертвой этого преступного сообщества стал 19-летний Леандро Де Ниро-Родригес. Его тело было обнаружено в июле 2023 года в семейной квартире в престижном жилом комплексе Cipriani Club Residence на Уолл-стрит.
Напомним, начинающий актер и режиссер Леандро пошел по стопам своей матери и дедушки. Он снялся в лентах «Коллекция» 2005 года, «Звезда родилась» и «Кабаре Максим» 2018 года. Ему было всего 19 лет.