Вдохновлять примeром: амбассадоры «Профессионалитeта» встрeтятся в Грозном

С 12 по 14 ноября в Чеченском государственном педагогическом университете состоится Молодежный слет амбассадоров «Профессионалитета». Это образовательная и дискуссионная площадка объединит активных студентов и их кураторов — педагогов колледжей и техникумов. Около 500 участников со всей страны обсудят популяризацию рабочих профессий и развитие федпроекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
Амбассадоры успeвают всe.
Движение «Амбассадоры Профессионалитета» стартовало в июле 2022 года. За первый год амбассадоры провели 12 тыс. мероприятий, охватив свыше 3 млн школьников. На сегодняшний день в проекте принимают участие более 4 тыс. человек из 86 регионов страны.
Команды амбассадоров сформированы в каждом колледже и техникуме «Профессионалитета». Присоединиться к движению могут студенты с высокой успеваемостью, развитыми коммуникативными навыками, опытом публичных выступлений и участия в общественных мероприятиях. Проект способствует становлению студента как личности и профессионала.
Амбассадоры проводят встречи с абитуриентами и их родителями, устраивают мастер-классы и экскурсии по колледжам, посещают профильные региональные, всероссийские и даже международные мероприятия — форумы, тематические конференции и выставки, встречи с работодателями, в том числе и на производствах. Таким образом амбассадоры напрямую общаются с представителями различных отраслей, крупными игроками рынка и даже первыми лицами государства.
Также участники проекта создают мотивационные видео и подкасты, ведут соцсети и берут интервью у студентов и преподавателей колледжей, делятся опытом обучения и помогают сделать выбор тем, кто еще не принял решение о профессиональном образовании.
В числе участников Молодежного слета 2025 года — три амбассадора: Анастасия Кунгурова и Андрей Головин из Приморского края, Евгений Пыльцын из Московской области.
Вдохновлять других.
Анастасия Кунгурова учится на втором курсе Уссурийского агропромышленного колледжа по специальности «Ветеринария». Это осознанный выбор, ведь она с детства хотела помогать животным и делать мир добрее.
О федеральном проекте «Профессионалитет» девушка узнала, когда была абитуриенткой и посетила Единый день открытых дверей, где на нее сильное впечатление произвела команда амбассадоров. Анастасия поставила перед собой цель стать частью этого движения.
«Амбассадорство — возможность вдохновлять других, продвигать ценности современной системы среднего профессионального образования, рассказывать абитуриентам и их родителям о широких возможностях, которые она открывает. Это мой вклад в развитие будущего профессионалов нашей страны», — заявила Анастасия Кунгурова.
Анастасия уже участвовала в организации конгрессно-выставочного мероприятия «День поля» в 2024 и 2025 годах, Международного вальса Победы, Второго дальневосточного слета «Лидеры изменений СПО», I Губернаторского слета СПОсобной молодежи. Также она разработала проект танцевального флешмоба к 85-летию системы СПО, который в этом году был представлен на Форуме среднего профессионального образования в Калуге.
Анастасия увлекается танцами. Она участник проекта «Российская студенческая весна» в направлении современная хореография. В 2025 году с сольным номером «Тень разлуки» девушка заняла третье место во Всероссийском патриотическом проекте-конкурсе «Сыны и дочери Отечества». Также Анастасия — лауреат международных и всероссийских конкурсов искусств в категории сольного эстрадного танца.
В будущем девушка планирует стать ветеринарным врачом-нейрохирургом. Она стремится построить успешную профессиональную карьеру и мечтает посвятить себя работе с дикими животными — сохранять и восстанавливать их здоровье.
От паломника до инжeнeра.
Евгений Пыльцын учится на четвертом курсе Шатурского энергетического техникума по специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств». На Дне открытых дверей молодой человек узнал о «Профессионалитете», его заинтересовала ориентированность образовательной программы на практику, а также возможность трудоустройства после получения диплома. Вскоре Евгений присоединился к движению амбассадоров.
Специальность он выбрал по душе: давно интересовался автоматизацией и программированием. Также привлекли перспективы профессионального роста в сфере современных технологий. Практику Евгений проходил в ПАО «Юнипро» (филиал «Шатурской ГРЭС»).
Как амбассадор Евгений участвует в профориентационных и представительских мероприятиях: был сопровождающим на фестивале «Путь навыков», проводил мастер-классы по аддитивным технологиям, организовывал встречи со школьниками; знакомил с техникумом на научно-практических конференциях, фестивалях «Интеграция. Наука. Творчество. Духовность», конкурсе «Молодые профессионалы», участвовал во встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным на Всероссийском форуме классных руководителей. Также молодой человек стал героем видеороликов «Профессионалитета».
Евгений занимается и волонтерской деятельностью — руководит направлением «Моя история» в движении «Волонтеры Победы», руководит паломнической службой, работает инженером технического обеспечения мероприятий, участвует в музыкальных проектах.
Свое будущее Евгений планирует связать со сферой энергетики — работать на инженерных и управленческих должностях.
«Амбассадорство — это возможность участвовать в социально значимых проектах, разрабатывать общественные инициативы, вдохновлять школьников на выбор профессии и поддерживать развитие системы среднего профессионального образования в стране», — уверен Евгений Пыльцын.
Тeплосeти и Мариинка.
Студент третьего курса Промышленного колледжа энергетики и связи Андрей Головин обучается по специальности «Тепловые электрические станции». Он заключил целевой договор с партнером колледжа — компанией «Приморские тепловые сети» и уже работает на предприятии.
«Еще в начале обучения я осознал значимость своей будущей деятельности и утвердился в правильности сделанного выбора. Существенную роль в этом сыграли поддержка родителей, наставничество преподавателей и содействие администрации колледжа», — поделился Андрей.
Став амбассадором, юноша участвовал в разных мероприятиях: побывал на Дальневосточном слете «Лидеры изменений СПО» во Владивостоке, провел в колледже экскурсии для будущих абитуриентов, рассказывал в школах Приморского края о проекте «Профессионалитет» и среднем профессиональном образовании.
Развить ценные для амбассадора навыки общения и публичных выступлений Андрею помог опыт работы актером: в 2020 году юноша выступил на сцене Мариинского театра во Владивостоке.
Молодой человек не забывает про творчество и сегодня: он работает помощником режиссера и актером в театральной студии, а также играет в музыкальном коллективе. После окончания колледжа планирует получить высшее образование и развиваться в сфере атомной энергетики.
Свою главную цель он формулирует так: «…работать на атомном ледоколе и внести свой вклад в развитие Северного морского пути».
Наапомним, федеральный проект «Профессионалитет» был запущен в 2022 году в рамках национального проекта «Образование». Его главная задача — создать новые условия подготовки специалистов и систему образования, которая поможет учащимся приобрести актуальные знания и навыки, необходимые для ключевых отраслей экономики: промышленности, ИТ, сельского хозяйства и других. Проект призван сократить разрыв между образованием и реальными потребностями рынка труда.