Суд подтвердил запрет на вождение автомобиля с затёртыми номерами

Кстати, ещё на номере вашего автомобиля в правом нижнем углу непременно должен быть флаг России. За его отсутствие автомобилисту сделают предупреждение или выпишут штраф в размере 500 рублей. Ранее в МВД рассказали, нужно ли менять госномер, если на нём нет триколора.