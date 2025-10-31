Суд подтвердил запрет на вождение автомобиля с затёртыми номерами

Водителя остановил инспектор ДПС из‑за стёртой краски на цифрах кода региона «177» переднего госномера. Мировой суд лишил его прав на месяц. Автомобилист настаивал, что износ возник в ходе эксплуатации, экспертиза не проводилась и были допущены процессуальные нарушения. Однако суды апелляционной и кассационной инстанций не согласились.
«Краска с цифр региона “177” переднего государственного регистрационного знака стерлась в результате механического воздействия, о чем свидетельствуют следы затирания краски только на данных цифрах, не характерные для ее стирания в процессе эксплуатации», — сказано в материалах дела.
В суде подчеркнули, что управление автомобилем, у которого по какой-то причине видоизменён или скрыт номер считается противозаконным.
Кстати, ещё на номере вашего автомобиля в правом нижнем углу непременно должен быть флаг России. За его отсутствие автомобилисту сделают предупреждение или выпишут штраф в размере 500 рублей. Ранее в МВД рассказали, нужно ли менять госномер, если на нём нет триколора.
