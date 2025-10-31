Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд подтвердил запрет на вождение автомобиля с затёртыми номерами

Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил запрет на управление автомобилем с плохо читаемыми регистрационными знаками и отклонил жалобу москвича, оспаривавшего наказание за стёртые цифры региона на номере. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Источник: Life.ru

Водителя остановил инспектор ДПС из‑за стёртой краски на цифрах кода региона «177» переднего госномера. Мировой суд лишил его прав на месяц. Автомобилист настаивал, что износ возник в ходе эксплуатации, экспертиза не проводилась и были допущены процессуальные нарушения. Однако суды апелляционной и кассационной инстанций не согласились.

«Краска с цифр региона “177” переднего государственного регистрационного знака стерлась в результате механического воздействия, о чем свидетельствуют следы затирания краски только на данных цифрах, не характерные для ее стирания в процессе эксплуатации», — сказано в материалах дела.

В суде подчеркнули, что управление автомобилем, у которого по какой-то причине видоизменён или скрыт номер считается противозаконным.

Кстати, ещё на номере вашего автомобиля в правом нижнем углу непременно должен быть флаг России. За его отсутствие автомобилисту сделают предупреждение или выпишут штраф в размере 500 рублей. Ранее в МВД рассказали, нужно ли менять госномер, если на нём нет триколора.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.