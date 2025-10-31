Эффективность выделенных полос для автобусов признали в мэрии Владивостока

Развитие сети выделенных полос для общественного транспорта продолжается во Владивостоке. Недавно новую полосу начали обустраивать на проспекте 100-летия Владивостока и Некрасовском путепроводе. Корр. ИА PrimaMedia решила узнать, сколько таких полос уже работает в столице Приморья, насколько они эффективны и каковы дальнейшие планы по их развитию и созданию. Так, в мэрии заявили о росте скорости автобусов, а эксперты указали на системные проблемы: отсутствие массового автоматического контроля и точечную застройку окраин, которая сводит на нет усилия по разгрузке дорог. Подробности — в материале.
Что есть сейчас и что планируется?
Согласно официальному ответу администрации Владивостока, на данный момент в городе функционируют выделенные полосы на Океанском проспекте, Алеутской улице и в переулке Павленко. Их общая протяженность составляет 2,3 км. Новая полоса на участке от ул. Некрасовской до остановки «Парк Победы» и обратно добавляет к системе еще 7 км.
Дальнейшее расширение сети приоритетных полос для автобусов и троллейбусов планируется в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) до 2036 года. Однако подчеркивается, что новые участки будут появляться по мере подготовки проектов организации дорожного движения (ПОДД). На текущий момент таких готовых проектов, предусматривающих создание новых «выделенок», нет.
Работают ли «выделенки»? Официальная оценка эффективности.
Администрация города проводит мониторинг эффективности существующих полос. В официальном ответе указано, что введение «выделенок» позволило вывести общественный транспорт из автомобильных заторов.
«С ведением выделенных полос городской общественный транспорт осуществляет движение вне автомобильных заторов. В результате скорость движения автобусов по маршруту увеличилась, сократился интервал движения, автобусное движение осуществляется максимально приближенное с установленным расписанием движения», — уточнили в администрации города.
Одним из ключевых вопросов остается обеспечение контроля за соблюдением правил движения по выделенным полосам. Мэрия в своем ответе напоминает, что составлением протоколов за выезд на «выделенку» занимаются сотрудники полиции.
При этом, новая выделенная полоса на проспекте 100-летия Владивостока уже обеспечена стационарными комплексами фото— и видеофиксации. Это говорит о том, что на новом участке контроль будет осуществляться автоматически. Статистику по количеству вынесенных штрафов за 2025 год в администрации предоставить затруднились.
Эксперты: между точечными мерами и системным кризисом.
Корр. ИА PrimaMedia связалась с урбанистами Владивостока, чтобы узнать их взгляд на ситуацию в целом. Владимир Остен, участник сообщества «Решение. Город», рассказал, что считает появление полосы на проспекте 100-летия Владивостока хорошей, но запоздалой мерой. Он напоминает, что высокий уровень автомобилизации во Владивостоке — не естественное состояние, а результат долгосрочной политики.
«Последние 30 с лишним лет делалось всё, чтобы автомобиль был единственным удобным способом передвижения по городу. Деградация общественного транспорта, ликвидация маршрутов троллейбусов и демонтаж трамвайных путей, бездумная застройка окраин, возведение кампуса и океанариума на острове — всё это сделало жизнь пешехода во Владивостоке сложнее, пробки же никуда не делись», — констатирует Остен.
По его мнению, создание выделенных полос на главной артерии города — необходимый шаг, чтобы повернуть этот тренд вспять.
«Город будет либо и дальше стоять в пробках, либо оставит в прошлом фантазии о широких проспектах и развязках без пробок, и сделает упор на общественный транспорт», — подчеркнул он.
Руководитель АНО «Тихоокеанский институт поддержки креативных инициатив» Иван Чайкин рассказал корр. ИА PrimaMedia о том, что главной проблемой он считает отсутствие автоматических камер фиксации нарушений на большинстве существующих «выделенок».
«Водители активно нарушают, заезжают на выделенные полосы. Не нужно быть профессиональным транспортным инженером, чтобы видеть своими глазами низкую эффективность в таких условиях», — отмечает эксперт.
Кроме того, Чайкин озвучил более глубокую тревогу: значительная часть нового жилищного строительства ведется в районах, где магистральные автобусные маршруты, а уж тем более выделенные полосы, в обозримом будущем не появятся. Это, по его мнению, приведет к тому, что количество машин будет расти быстрее, чем польза от точечного внедрения «выделенок».
История вопроса.
Тема эффективности пассажироперевозок и необходимости развития общественного транспорта обсуждается властями Владивостока уже не первый год.
Еще в октябре 2024-го первый заместитель главы города Сергей Дмитриенко заявлял, что у Владивостока просто нет иного выхода, как развивать систему общественного пассажирского сообщения. Город исторически не строился под такое количество машин. Он тогда же подчеркнул, что новыми развязками проблему не решить, и сделал акцент на том, что «в центр человек должен ехать на общественном транспорте».
Летом 2025 года глава Владивостока Константин Шестаков, комментируя развитие транспорта, сообщил о конкретных шагах: на маршруты вышли 16 новых троллейбусов, а также 30 автобусов МАЗ, часть из которых работает на напряженном направлении до острова Русского. Глава города также затронул тему «убыточных» маршрутов, которые могла бы взять на себя мэрия.