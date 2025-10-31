Эффективность выделенных полос для автобусов признали в мэрии Владивостока

Развитие сети выделенных полос для общественного транспорта продолжается во Владивостоке. Недавно новую полосу начали обустраивать на проспекте 100-летия Владивостока и Некрасовском путепроводе. Корр. ИА PrimaMedia решила узнать, сколько таких полос уже работает в столице Приморья, насколько они эффективны и каковы дальнейшие планы по их развитию и созданию. Так, в мэрии заявили о росте скорости автобусов, а эксперты указали на системные проблемы: отсутствие массового автоматического контроля и точечную застройку окраин, которая сводит на нет усилия по разгрузке дорог. Подробности — в материале.