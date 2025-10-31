Здоровье без выходных: как будут работать медучреждения Приморья в праздничные дни

В предстоящие ноябрьские праздничные дни медицинские учреждения Приморья будут работать по особому графику, сообщила пресс-служба правительства края.
Отмечается, что 1 и 5 ноября поликлиники будут функционировать в штатном режиме — в эти дни узкие специалисты будут вести приём пациентов в привычном режиме.
С 2 по 4 ноября организуют дежурную службу: с 8.00 до 13.00 врачи будут принимать пациентов с обострениями хронических заболеваний или острыми состояниями, не требующими госпитализации. В эти же дни с 9.00 до 13.00 доступны лабораторные исследования, рентген, функциональная диагностика, а также оформление и продление больничных листов и рецептов.
ПЦР-лаборатории и химико-токсикологическая служба краевого наркодиспансера будут работать ежедневно без перерывов. Стационары, родильные дома и травмпункты продолжат оказывать помощь круглосуточно.
Отметим, что в экстренных случаях жители Приморья могут обращаться по телефонам 103 или 112, а также напрямую в ближайший стационар и травмпункт.
Напомним, в связи с нерабочими днями 2, 3 и 4 ноября, установленными в связи с Днём народного единства, изменён режим работы регистрационных пунктов МОРАС ГАИ Приморья.