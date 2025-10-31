Здоровье без выходных: как будут работать медучреждения Приморья в праздничные дни

С 2 по 4 ноября организуют дежурную службу: с 8.00 до 13.00 врачи будут принимать пациентов с обострениями хронических заболеваний или острыми состояниями, не требующими госпитализации. В эти же дни с 9.00 до 13.00 доступны лабораторные исследования, рентген, функциональная диагностика, а также оформление и продление больничных листов и рецептов.