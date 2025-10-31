В ноябре жители Башкирии увидят редкое суперлуние

В начале ноября жители Башкирии смогут стать свидетелями так называемой «Бобровой Луны». Это традиционное название ноябрьского полнолуния, которое в этом году совпадет с моментом максимального сближения Луны с Землей.
Как сообщают в уфимском планетарии, с 1 по 5 ноября растущую Луну будет хорошо видно в вечернее и ночное время. Пик явления придется на 5 ноября — в 18:19 по местному времени наступит полнолуние, и лунный диск будет казаться особенно большим и ярким. Наблюдать его можно будет всю ночь до самого утра.
Свое необычное название это ноябрьское полнолуние получило из-за поведения бобров, которые в это время активно готовятся к зиме: строят плотины и создают запасы корма. Интересно, что в разных культурах ноябрьское полнолуние называют по-разному: например, в Китае его именуют Белой луной, а у кельтов оно известно как Темная луна.
Для наблюдения за этим красивым природным явлением не потребуется специального оборудования, так как суперлуние будет хорошо видно невооруженным глазом при ясной погоде.
