В ноябре жители Башкирии увидят редкое суперлуние

Как сообщают в уфимском планетарии, с 1 по 5 ноября растущую Луну будет хорошо видно в вечернее и ночное время. Пик явления придется на 5 ноября — в 18:19 по местному времени наступит полнолуние, и лунный диск будет казаться особенно большим и ярким. Наблюдать его можно будет всю ночь до самого утра.