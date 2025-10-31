В Воронежской области создадут комиссию по защите чести учителей

В Воронежской области появится комиссия по защите чести и достоинства педагогов. Соответствующий проект приказа был опубликован на портале правительства региона 29 октября для общественного обсуждения.
Согласно документу, учителя смогут обращаться в комиссию с заявлениями о неэтичном поведении по отношению к ним. Каждую жалобу рассмотрят, и в случае подтверждения факта нарушения комиссия будет принимать решение о применении дисциплинарного взыскания к виновному лицу.
Полномочия комиссии будут действовать в течение трех лет. Эта мера призвана усилить защиту профессиональной репутации и прав педагогов в регионе.