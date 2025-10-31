В Воронежской области создадут комиссию по защите чести учителей

Согласно документу, учителя смогут обращаться в комиссию с заявлениями о неэтичном поведении по отношению к ним. Каждую жалобу рассмотрят, и в случае подтверждения факта нарушения комиссия будет принимать решение о применении дисциплинарного взыскания к виновному лицу.