В Калининградской области запустят разработанные школьниками ракеты

Под руководством специалистов Ассоциации «Воздушно-инженерная школа» школьники своими руками создали и запрограммировали действующие модели ракет-носителей и космических аппаратов. Также они самостоятельно смоделировали полетную траекторию дальностью до 250 метров. Студенты Балтийского федерального университета имени И. Канта собрали и подготовили электронные блоки управления, которые являются «мозгом» ракеты. Сначала команды пройдут предполетную защиту, где докажут готовность своего аппарата, и только после этого будут допущены к запуску.