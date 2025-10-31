В Калининградской области запустят разработанные школьниками ракеты

Ракеты, которые создали школьники на занятиях в Балтийской инженерно-космической школе, запустят 31 октября на аэродроме Борское в Калининградской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в пресс-службе правительства региона.
За звание лучших конструкторов поборются 32 команды из городов Калининграда, Черняховска и Гусева. Все они приняли участие в образовательных лекциях и мастер-классах от ведущих специалистов МГУ имени М. В. Ломоносова по физике космоса, наблюдению за околоземным пространством и приему информации с исследовательских спутников. Также ребят обучали разработке беспилотных летательных аппаратов.
Под руководством специалистов Ассоциации «Воздушно-инженерная школа» школьники своими руками создали и запрограммировали действующие модели ракет-носителей и космических аппаратов. Также они самостоятельно смоделировали полетную траекторию дальностью до 250 метров. Студенты Балтийского федерального университета имени И. Канта собрали и подготовили электронные блоки управления, которые являются «мозгом» ракеты. Сначала команды пройдут предполетную защиту, где докажут готовность своего аппарата, и только после этого будут допущены к запуску.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.