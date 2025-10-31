Ричмонд
В МЧС успокоили омичей, испугавшихся огня у Черлакской трассы

Ведомство объяснило, что зарево на окраине города — это плановый отжиг травы.

Источник: Комсомольская правда

В ГУ МЧС России по Омской области прокомментировали сообщения о сильном возгорании вдоль Черлакской трассы. Информация о пожаре появилась вечером 30 октября в телеграм-канале «Инцидент Омск».

Очевидцы сняли на видео пламя рядом с кладбищем и предположили поджог растений. Сегодня спасатели дали официальные разъяснения ситуации. Они пояснили, что в районе 817−820 км автодороги Р-254 в целях профилактики сжигают сухую траву. Работы выполняет специализированная организация при постоянном контроле.

Сотрудники МЧС в тушении не участвуют, поскольку угрозы для населения и объектов инфраструктуры не существует. Жителей призвали сохранять спокойствие.

