В МЧС успокоили омичей, испугавшихся огня у Черлакской трассы

В ГУ МЧС России по Омской области прокомментировали сообщения о сильном возгорании вдоль Черлакской трассы. Информация о пожаре появилась вечером 30 октября в телеграм-канале «Инцидент Омск».
Очевидцы сняли на видео пламя рядом с кладбищем и предположили поджог растений. Сегодня спасатели дали официальные разъяснения ситуации. Они пояснили, что в районе 817−820 км автодороги Р-254 в целях профилактики сжигают сухую траву. Работы выполняет специализированная организация при постоянном контроле.
Сотрудники МЧС в тушении не участвуют, поскольку угрозы для населения и объектов инфраструктуры не существует. Жителей призвали сохранять спокойствие.
Ранее «КП Омск» рассказала, как местные поликлиники изменят график работы в ноябрьские праздники.