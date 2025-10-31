Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямале готовятся массовые проверки водителей

С 1 ноября, по всему Ямало-Ненецкому автономному округу пройдут массовые рейды Госавтоинспекции. Основной упор сотрудники ГИБДД сделают на выявление нетрезвых водителей, превышение установленной скорости, нарушение требований при перевозке детей и отсутствие пристегнутых ремней безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ ЯНАО.

Рейды по всему ЯНАО стартуют с 1 ноября.

С 1 ноября, по всему Ямало-Ненецкому автономному округу пройдут массовые рейды Госавтоинспекции. Основной упор сотрудники ГИБДД сделают на выявление нетрезвых водителей, превышение установленной скорости, нарушение требований при перевозке детей и отсутствие пристегнутых ремней безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ ЯНАО.

«Также в течение всех предстоящих выходных и праздничных дней сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено участкам вблизи мест массового скопления людей и другим потенциально опасным зонам», — отметили в официальном telegram-канале ведомства.

В ГАИ призвали водителей отнестись к мероприятиям с пониманием и проявить максимальную бдительность на дорогах, неукоснительно соблюдая ПДД. Кроме того, в ведомстве напомнили водителям и пешеходам о возможности получить денежное вознаграждение за информацию о нарушениях ПДД, передав сведения в полицию.