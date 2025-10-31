Россиянам объяснили, кого касается ежемесячный перерасчет пенсий

Увеличению подлежит выплата, которая является неотъемлемой частью страховой пенсии.
Социальный фонд России разъяснил механизм ежемесячного перерасчета пенсионных выплат, который часто путают с дополнительной индексацией. Речь идет о плановой процедуре, затрагивающей лишь определенные категории граждан. Об этом ведомство сообщило в официальном telegram-канале.
«В новостях можно увидеть сообщения о повышении пенсий в том или ином месяце. Например, об “увеличении пенсий в ноябре”, что часто ошибочно принимают за дополнительную индексацию для всех», — говорится в публикации. На самом деле это плановая корректировка выплат для тех, у кого изменились определенные жизненные обстоятельства. Перерасчет происходит автоматически.
Ежемесячный перерасчет касается двух категорий пенсионеров. Первая группа — это граждане, которым в текущем месяце исполнилось 80 лет. Вторая категория включает людей, получивших I группу инвалидности. Увеличению подлежит фиксированная выплата, которая является неотъемлемой частью страховой пенсии по старости. В 2025 году базовый размер этой выплаты составляет 8 907 рублей.
При достижении пенсионером 80-летнего возраста фиксированная выплата автоматически удваивается. Вместо базовых 8 907 рублей гражданин начинает получать 17 815 рублей. Аналогичное удвоение фиксированной выплаты происходит при установлении гражданину I группы инвалидности. Размер выплаты также увеличивается с 8 907 до 17 815 рублей.
В Соцфонде особо отметили ситуацию с пенсионерами, у которых совпадают оба основания для повышения выплаты. Если гражданин уже имеет I группу инвалидности и затем достигает 80-летнего возраста, второго увеличения не происходит.