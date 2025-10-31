Россиянам объяснили, кого касается ежемесячный перерасчет пенсий

«В новостях можно увидеть сообщения о повышении пенсий в том или ином месяце. Например, об “увеличении пенсий в ноябре”, что часто ошибочно принимают за дополнительную индексацию для всех», — говорится в публикации. На самом деле это плановая корректировка выплат для тех, у кого изменились определенные жизненные обстоятельства. Перерасчет происходит автоматически.