Россиянам подсказали необычный метод борьбы со стрессом

Специалисты всё чаще рекомендуют зоотерапию как эффективный метод преодоления стресса, рассказала семейный психолог Юлия Юданова. По её словам, взаимодействие с животными помогает даже в лечении детей с аутизмом. Особенно у популярны такие практики, как дельфинотерапия, иппотерапия и канистерапия.