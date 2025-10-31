Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам подсказали необычный метод борьбы со стрессом

Специалисты всё чаще рекомендуют зоотерапию как эффективный метод преодоления стресса, рассказала семейный психолог Юлия Юданова. По её словам, взаимодействие с животными помогает даже в лечении детей с аутизмом. Особенно у популярны такие практики, как дельфинотерапия, иппотерапия и канистерапия.

Источник: Life.ru

Собеседница «Радио 1» напомнила об исследованиях американских учёных Аарона Бека и Аарона Катчера, которые в 1970-х годах доказали, что одинокие люди, имеющие домашних питомцев, выздоравливали быстрее, а их смертность была существенно ниже. Тактильный контакт с животными способствовал нормализации работы нервной системы и снижению стресса.

«Животные помогают расслабиться, снять стресс. Они избавляют человека от одиночества и даже повышают ему самооценку, потому что любят безусловной любовью», — подчеркнула эксперт.

Отдельно она отметила терапевтический эффект от общения с кошками. Как показало исследование биолога Ксении Рясковой, даже просмотр видеозаписей с мурлыкающими кошками способствует снижению артериального давления и улучшению общего состояния пациентов. А популярная практика йоги с животными создаёт атмосферу доверия, помогает глубже прочувствовать процесс жизни и заряжает положительными эмоциями.

Ранее Life.ru выяснил 7 причин, почему осенью голова болит чаще и раскалывается так, что хочется лезть на стену. Кроме того, названа главная причина стресса на работе у россиян. А ещё психолог дала 4 совета для выгоревших.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.