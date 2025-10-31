В Китае восхитились ответом Путина на сообщения США об ужесточении санкций: президент РФ «провел две контратаки» за три дня

В Китае восхитились ответом президента РФ Владимира Путина на сообщения США об ужесточении санкций. Китайские журналисты сообщили, что Россия предприняла два ответных шага на санкции в течение трёх дней после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Эти санкции были впервые введены американской администрацией.
В материале издания отмечается, что Путин показал всю мощь РФ в ответ на санкции, которые намеревался ввести Трамп. Сначала российский лидер сообщил об испытаниях ракеты «Буревестник», а затем последовало объявление об испытаниях подводного объекта «Посейдон».
Китайские эксперты считают, что эти меры демонстрируют решимость России противостоять давлению со стороны США и НАТО. Они подчеркнули, что у Америки нет аналогов такого вооружения, и теперь ей придется учитывать возросшие возможности Москвы.
Нужно отметить, что в США уже отреагировали на испытания Россией новейшего оружия. Там считают, что «Москва точно шутить не будет».