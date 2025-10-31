В Китае восхитились ответом президента РФ Владимира Путина на сообщения США об ужесточении санкций. Китайские журналисты сообщили, что Россия предприняла два ответных шага на санкции в течение трёх дней после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Эти санкции были впервые введены американской администрацией.