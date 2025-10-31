Губернатор Курской области Хинштейн обратился к курганцам

«Сегодня Курская область, которая во все времена была надежным форпостом России, вновь на передовой, на линии огня. Наши жители стойко переносят атаки, но отбивая удары врага, особенно ценно чувствовать поддержку друга. Курганская область на протяжении всего этого непростого периода помогает Курску, и мирные жители, и военнослужащие с благодарностью принимают гуманитарные грузы. Это больше, чем просто материальная помощь — это тепло тысяч сердец тех, кто участвует в сборе и отправке», — отметил Александр Хинштейн.