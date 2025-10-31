В суде напомнили о запрете водить машину с затертыми знаками на номере

Суд рассмотрел дело жителя Москвы, которого сотрудник ДПС остановил из-за стершейся краски на цифрах кода региона на номере автомобиля. Мужчина был на месяц лишен водительских прав, но оспорил решение Мирового суда. Он настаивал, что числа стерлись в ходе эксплуатации машины, и его вины в этом нет. Кроме того, водитель указал на то, что по делу не была проведена экспертиза и были допущены другие нарушения. Тем не менее, суд отказал мужчине.