В суде напомнили о запрете водить машину с затертыми знаками на номере

Кассационный суд напомнил, что запрещено водить машину с затертыми знаками на номере.

Источник: Аргументы и факты

Второй кассационный суд напомнил, что запрещено водить машину с затертыми знаками на номере, передает РИА Новости.

Суд рассмотрел дело жителя Москвы, которого сотрудник ДПС остановил из-за стершейся краски на цифрах кода региона на номере автомобиля. Мужчина был на месяц лишен водительских прав, но оспорил решение Мирового суда. Он настаивал, что числа стерлись в ходе эксплуатации машины, и его вины в этом нет. Кроме того, водитель указал на то, что по делу не была проведена экспертиза и были допущены другие нарушения. Тем не менее, суд отказал мужчине.

В судебных материалах указано, что с цифр региона «177» переднего государственного регистрационного знака краска стерлась в результате механического воздействия, о чем говорят следы затирания краски только на данных цифрах, не характерные для ее стирания в ходе эксплуатации.

Кассационный суд отклонил жалобу. В решении говорится, что, управление транспортным средством с номерными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующим идентификации, противозаконно.

Ранее в Госдуму был внесен проект о платном бронировании красивых автомобильных номерных знаков.