В Омске появились улицы Товарная и Сигнальная

Начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования Ленинского округа Омска Анастасия Самошина уточнила, что с начала 2025 года на территории округа появились 16 новых улиц и 2 переулка. Домам с января присвоили уже 973 адреса — это делается через окружную администрацию, портал «Госуслуги», в МФЦ, а также в «Службе одного окна».