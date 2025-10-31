Ричмонд
В Омске появились улицы Товарная и Сигнальная

Они расположены в квартале индивидуальной жилой застройки в Ленинском округе.

Источник: Комсомольская правда

31 октября мэрия Омска сообщила о присвоении названий двум улицам в мкрн Дальний: Сигнальная и Товарная. Они находятся в квартале индивидуальных жилых домов, предназначенных для многодетных семей.

Начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования Ленинского округа Омска Анастасия Самошина уточнила, что с начала 2025 года на территории округа появились 16 новых улиц и 2 переулка. Домам с января присвоили уже 973 адреса — это делается через окружную администрацию, портал «Госуслуги», в МФЦ, а также в «Службе одного окна».

