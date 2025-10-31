Ричмонд
Двух чиновников привлекли к ответственности в Каменске-Шахтинском

Двух чиновников Каменска-Шахтинского оштрафовали за медленные ответы на обращения жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском двух чиновников привлекли к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— В рамках статьи 5.59 КоАП РФ двух заместителей главы городской администрации оштрафовали на 5 тысяч рублей, — рассказали в надзорном ведомстве.

Оказалось, что чиновники вовремя не ответили на обращения семи жителей Каменска-Шахтинского. После представления прокуратуры нарушения устранили, и ответы были направлены получателям.

