Более 50 американцев уверены, что слышали звук из преисподней в Неваде

Более 50 жителей Невады в США сообщили в экстренную службу по номеру 911, что слышали звук «из преисподней», который разносился на расстояние нескольких десятков километров и был похож на открывание гигантской металлической двери, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
«Шум был настолько сильным, что дребезжали окна на многих милях», — поделилась местная жительница.
Некоторые американцы предположили, что звук исходил из секретной «Зоны 51», которая расположена в 160 км от жилого массива. Базу часто связывают с активностью инопланетян.
Однако есть и те, кто считает, что произошедшее «дело рук человека».
«Тот факт, что это происходило в определенном ритме и с интервалами, заставляет меня верить, что это дело рук человека. Что-то вроде большого отбойного молотка или что-то в этом роде», — поделился другой местный житель.
Издание Daily Mail обратилось в газовую компанию, чтобы узнать, мог ли звук образоваться во время фрекинга — закачивания жидкости под высоким давлением в землю для добычи нефти или газа. Представитель фирмы заявил, что в этот день работы на объекте не проводились.
Автор материала, подчеркивает, что это не первый случай, когда жители Невады массово жалуются на подобные звуки. С 2010 года это происходит регулярно, но никто не может установить их причину.
Ранее британский медиум раскрыла, как умершие родственники связываются с близкими.