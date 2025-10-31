В архив Санкт-Петербурга передали документы горного института

«Формирование архивного фонда горного университета знаменует этап в сохранении научного наследия отечественной горно-геологической школы. Эти материалы — не только исторический источник, но и практический ресурс для современных исследований в сфере недропользования. Обеспечение их сохранности и доступности — наш вклад в реализацию государственной политики в области науки и образования», — подчеркнула директор архива Фаина Недбай.