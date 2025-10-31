В архив Санкт-Петербурга передали документы горного института

Отчеты Санкт-Петербургского государственного горного института имени Г. В. Плеханова передали на хранение в Центральный государственный архив научно-технической документации в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в архивном комитете Санкт-Петербурга.
Полученные документы раскрывают ключевые исследования в области охраны и рационального использования недр, поиска и разведки полезных ископаемых, экологии, экономики и правового обеспечения недропользования. Там отражается научная деятельность ведущих факультетов университета: геолого-разведочного, геофизического, горно-электромеханического, горного, инженерно-экономического, маркшейдерского, металлургического и шахтостроительного.
«Формирование архивного фонда горного университета знаменует этап в сохранении научного наследия отечественной горно-геологической школы. Эти материалы — не только исторический источник, но и практический ресурс для современных исследований в сфере недропользования. Обеспечение их сохранности и доступности — наш вклад в реализацию государственной политики в области науки и образования», — подчеркнула директор архива Фаина Недбай.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.