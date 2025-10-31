Специалист назвала список специй, которые укрепят иммунитет в сезон простуд

Осенью, когда иммунитет нуждается в поддержке, корица и гвоздика выступают в роли действенных натуральных помощников для его укрепления. Как рассказала нутрициолог Юлия Попова в беседе с NEWS.ru, эти специи содержат природные вещества, которые повышают сопротивляемость организма к вирусам и патогенам.