Специалист назвала список специй, которые укрепят иммунитет в сезон простуд

Нутрициолог Попова: корица и гвоздика помогут укрепить иммунитет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Осенью, когда иммунитет нуждается в поддержке, корица и гвоздика выступают в роли действенных натуральных помощников для его укрепления. Как рассказала нутрициолог Юлия Попова в беседе с NEWS.ru, эти специи содержат природные вещества, которые повышают сопротивляемость организма к вирусам и патогенам.

— Гвоздика является мощным антисептиком. Благодаря высокому содержанию эвгенола она помогает бороться с патогенными микроорганизмами. Будет достаточно положить один или два бутона в горячий чай, — пояснила специалист.

Куркума, богатая мощным противовоспалительным веществом, отличается особой пользой. Нутрициолог советует добавлять ее в супы, рагу, йогурт и даже кофе. Осенью полезно есть имбирь. Его жгучий вкус обусловлен гингеролом, который согревает и помогает бороться с вирусами.