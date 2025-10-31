Сочи принял 7-милионного туриста с начала года

С начала года Сочи принял уже семь миллионов гостей. Юбилейной туристкой стала Ирина Кравченко из Сыктывкара, рассказал мэр курорта Андрей Прошунин.
Ирина выбрала для своего отпуска отель в горахСочи и, по ее словам, мечтает в ближайшие дни подняться на вершины, чтобы полюбоваться осенними пейзажами. Ей вручили сертификат и памятные подарки от курорта.
Прошунин отметил, что Сочи ежегодно возглавляет рейтинги самых популярных осенних направлений России, а понятие межсезонья здесь практически отсутствует. По словам мэра, сентябрь прошел с загрузкой средств размещения на уровне 84,2%, а октябрь — 75,8%. В целом по турпотоку курорт идет на уровне прошлого года.
«Любой сезон — это повод предложить нашим гостям целый спектр лечебных и развлекательных программ на любой бюджет», — написал в своем телеграм-канале глава Сочи.
Высокой востребованности отдыха в Сочи также способствует система специальных предложений: почти полсотни отелей и санаториев подготовили для гостей скидки до 50% при раннем бронировании или семейном отдыхе.
Сейчас город-курорт активно готовится к новому горнолыжному сезону, который традиционно стартует в декабре. На период новогодних каникул Сочи планирует принять почти полмиллиона гостей.