В Приморский краевой перинатальный центр поступило оборудование

В медучреждение поступили прикроватные мониторы анестезиолога-реаниматолога, неонатальные столы, открытые реанимационные системы для новорожденных, акушерско-гинекологические кровати и шприцевые насосы. Оборудование распределено между родовым отделением, отделениями детской и взрослой реанимации, а также вторым этапом выхаживания новорожденных. Современная техника позволяет врачам оказывать помощь младенцам с низкой массой тела и в критических состояниях, проводить сложные диагностические исследования и обеспечивать высокий уровень безопасности для женщин и детей.