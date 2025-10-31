В Приморский краевой перинатальный центр поступило оборудование

Приморский краевой перинатальный центр получил 48 единиц современного медицинского оборудования для оказания помощи новорожденным и женщинам по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
В медучреждение поступили прикроватные мониторы анестезиолога-реаниматолога, неонатальные столы, открытые реанимационные системы для новорожденных, акушерско-гинекологические кровати и шприцевые насосы. Оборудование распределено между родовым отделением, отделениями детской и взрослой реанимации, а также вторым этапом выхаживания новорожденных. Современная техника позволяет врачам оказывать помощь младенцам с низкой массой тела и в критических состояниях, проводить сложные диагностические исследования и обеспечивать высокий уровень безопасности для женщин и детей.
«Приоритет нашей работы — здоровье будущих мам и их малышей. Благодаря поддержке минздрава Приморья, правительства региона и страны мы постоянно пополняем центр передовым оборудованием, внедряем современные методики, а наши специалисты регулярно повышают квалификацию на ведущих образовательных площадках», — отметила главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.