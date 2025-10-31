Несоответствие ГОСТу нашли в пробах подсолнечного масла в Омской области

Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса сообщил, что с начала 2025 года в химико-токсикологический отдел омского филиала поступило 117 проб подсолнечного масла.
«Результаты проведенных лабораторных исследований показали, что 40 проб не соответствуют требованиям ГОСТа 1129−2013 “Масло подсолнечное. Технические условия”: в 39 пробах выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу (пальмитиновая, стеариновая, олеиновая и линоленовая кислоты) и одна проба показала отклонение по цвету», — сообщает ведомство.
Данные о выявлениях, как заявляется, направлены в Управление Россельхознадзора по Омской области.
Отметим, что в ведомстве не называют торговые марки и производителей подсолнечного масла с выявленным нарушениями, также не указываются магазины, где оно продавалось.