«Макароны, вина, колбасы»: в таможне рассказали, что завозят в Калининград автотранспортом

В областной таможне назвали товары, которые поставляют в регион автомобильным транспортом. В фурах везут продукты питания и корма для животных, следует из ответа ведомства на запрос Калининград.Ru.
По данным таможни, в 2025 году в регион доставляют автотранспортом фрукты и овощи, макаронные и мучные кондитерские изделия, пиво, вина, минеральную воду и прочие напитки. Также фурами везли молочные продукты, яйца, мясо, субпродукты, колбасы и готовую продукцию из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. Среди других грузов — растительные масла, животный жир, соусы, приправы, дрожжи и пекарские порошки. Кроме того, автотранспортом завозят корма для кошек и собак.
После введения санкций через Литву в Калининградскую область поставляют только товары, не попавшие под рестрикции. Фуры также участвуют в перевозке грузов комбинированным маршрутом: по сухопутью и морем. Как сообщали ранее в областном правительстве, автотранспортом доставляют продовольствие, товары народного потребления, оборудование и строительные грузы. На начало 2025 года в автомобильных грузоперевозках было задействовано около 700 компаний из числа зарегистрированных на территории региона.
В конце октября Литва ограничила движение транспорта через пункты пропуска в Белоруссии. Позднее правительство республики решило продлить эту меру на месяц. При этом литовские власти сделали исключение для проезда по упрощённому транзитному документу в Калининградскую область. Машины пропускают через КПП «Мядининкай». В то же время министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что страна оставляет за собой право блокировать калининградский транзит в интересах безопасности.
По мнению участников отрасли, остановка грузоперевозок ударит по всем сферам в регионе.