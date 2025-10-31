«Макароны, вина, колбасы»: в таможне рассказали, что завозят в Калининград автотранспортом

После введения санкций через Литву в Калининградскую область поставляют только товары, не попавшие под рестрикции. Фуры также участвуют в перевозке грузов комбинированным маршрутом: по сухопутью и морем. Как сообщали ранее в областном правительстве, автотранспортом доставляют продовольствие, товары народного потребления, оборудование и строительные грузы. На начало 2025 года в автомобильных грузоперевозках было задействовано около 700 компаний из числа зарегистрированных на территории региона.