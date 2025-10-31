Грузы из Беларуси в Калининградскую область будут отправлять по ещё одному маршруту

Маршрут проходит через Санкт-Петербург. Он предполагает предварительное безочередное бронирование парома. На разных участках пути используются автомобили и поезда. Товары предлагают доставлять машинами до складов в Минске, Гомеле, Бресте или Гродно. Оттуда их будут перегружать в крытые вагоны и отправлять железнодорожно-паромной линией. Ориентировочный срок доставки — 10 календарных дней.