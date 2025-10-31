Ричмонд
Грузы из Беларуси в Калининградскую область будут отправлять по ещё одному маршруту

Ориентировочный срок доставки — 10 дней.

Источник: Клопс.ru

Грузы из Беларуси в Калининградскую область будут отправлять по новому мультимодальному маршруту. Об этом, ссылаясь на офис логистики РУП «Белтаможсервис», пишет «БЕЛТА».

Маршрут проходит через Санкт-Петербург. Он предполагает предварительное безочередное бронирование парома. На разных участках пути используются автомобили и поезда. Товары предлагают доставлять машинами до складов в Минске, Гомеле, Бресте или Гродно. Оттуда их будут перегружать в крытые вагоны и отправлять железнодорожно-паромной линией. Ориентировочный срок доставки — 10 календарных дней.

Нововведение позволит решить вопрос с проблемами, связанными в том числе с очередями на границе и закрытием погранпереходов. Специалисты уже начали формировать портфель заявок от белорусских компаний.

Президент Балтийского делового Клуба и член правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков рассказал, что часть транспорта, которая выезжает из Калининградской области, держат в накопителе.