Директор «Куршской косы» рассказал, как в нацпарке строят велодорожку после визита оперативников

Строительство велодорожки на Куршской косе продолжается несмотря на проверки правоохранительных органов. Об этом сообщает телеграм-канал фонда «Компас».
Объект должны были сдать ещё в 2023 году. На сегодняшний день его готовность составляет 80%, но сроки окончания работ постоянно переносятся. В процессе были выявлены серьёзные нарушения, поэтому правоохранительные органы изъяли у администрации нацпарка необходимые для проверки документы.
«Должен признать, что проект даётся нам непросто — как по причинам объективного характера (удорожание стройматериалов, погодные условия), так и из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств, — объяснил директор нацпарка Анатолий Калина. — Сейчас подрядчик создаёт песчано-щебёночный настил, который будет покрываться стеклофибробетоном. Окончание технических работ планируется в конце 2025 года, впереди ещё процесс приёмки, устранение замечаний, установка знаков и прочее».
23 октября правоохранительные органы изъяли документы, чтобы проконтролировать работу ООО «Проектно-строительная компания “Луч”», которое прокладывает велодорожку на Куршской косе.