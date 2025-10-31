Директор «Куршской косы» рассказал, как в нацпарке строят велодорожку после визита оперативников

«Должен признать, что проект даётся нам непросто — как по причинам объективного характера (удорожание стройматериалов, погодные условия), так и из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств, — объяснил директор нацпарка Анатолий Калина. — Сейчас подрядчик создаёт песчано-щебёночный настил, который будет покрываться стеклофибробетоном. Окончание технических работ планируется в конце 2025 года, впереди ещё процесс приёмки, устранение замечаний, установка знаков и прочее».