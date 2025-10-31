В Краснодаре отреставрировали фасад музея имени Фелицына

«С тех пор это место стало настоящим хранилищем памяти Кубани. Мы стараемся уделять особое внимание нашим культурным объектам, ведь это часть истории края, а также места, где люди проводят время, приобщаясь к искусству и нашим традициям», — сказал Вениамин Кондратьев.