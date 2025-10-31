В Краснодаре отреставрировали фасад музея имени Фелицына

В Краснодаре завершили реставрацию фасада Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Фасад отремонтировали по региональной программе «Развитие культуры». Во время реставрации сохранен исторический облик здания, которому уже больше 120 лет. Музей в нем находится с 1961 года.
«С тех пор это место стало настоящим хранилищем памяти Кубани. Мы стараемся уделять особое внимание нашим культурным объектам, ведь это часть истории края, а также места, где люди проводят время, приобщаясь к искусству и нашим традициям», — сказал Вениамин Кондратьев.
В краевом музее имени Фелицына хранятся святыни Кубанского казачьего войска. Здесь находятся возвращенные из-за границы и отреставрированные жалованная грамота Екатерины II, войсковые знамена и напрестольное Евангелие. С ним первые переселенцы прибыли на кубанские земли.
Ранее здание представляло собой два отдельных строения, объединенных общим архитектурным решением. Реставраторы сохранили первоначальный художественный образ памятника.
Всего в Краснодарском крае в 2025 году привели в порядок 179 учреждений культуры. Это Дома культуры, библиотеки, театры, детские школы искусств, музеи.