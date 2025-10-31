Ричмонд
Появилось видео, как всероссийски известный тигр готовится к зиме

Хищник проходит процесс зажировки.

Источник: Аргументы и факты

Приморский сафари-парк показал видео, как готовится к зиме тигр Амур. Он получил всероссийскую известность благодаря дружбе с козлом Тимуром.

Специалисты сафари-парка утверждают, что тигр уже отрастил густую зимнюю шубу, кроме того, у него сформировался плотный зимний подшёрсток.

Как и у большинства хищников, в этот период у Амура происходит так называемая зажировка. Когда слой жира на брюхе достигнет 7 сантиметров, он позволит тигру комфортно чувствовать себя в зимний период.

Пара животных — козёл Тимур и тигр Амур из Приморского сафари-парка в Шкотовском районе — получила известность в 2015 году. Грозный хищник и парнокопытное долгое время жили вместе в одном вольере, хотя изначально Тимур предназначался в качестве корма тигру.

Совместная дружба продолжалась несколько месяцев, однако, спустя какое-то время животных пришлось расселить. Козёл Тимур умер своей смертью осенью 2019 года.