Появилось видео, как всероссийски известный тигр готовится к зиме

Приморский сафари-парк показал видео, как готовится к зиме тигр Амур. Он получил всероссийскую известность благодаря дружбе с козлом Тимуром.
Специалисты сафари-парка утверждают, что тигр уже отрастил густую зимнюю шубу, кроме того, у него сформировался плотный зимний подшёрсток.
Как и у большинства хищников, в этот период у Амура происходит так называемая зажировка. Когда слой жира на брюхе достигнет 7 сантиметров, он позволит тигру комфортно чувствовать себя в зимний период.
Пара животных — козёл Тимур и тигр Амур из Приморского сафари-парка в Шкотовском районе — получила известность в 2015 году. Грозный хищник и парнокопытное долгое время жили вместе в одном вольере, хотя изначально Тимур предназначался в качестве корма тигру.
Совместная дружба продолжалась несколько месяцев, однако, спустя какое-то время животных пришлось расселить. Козёл Тимур умер своей смертью осенью 2019 года.