Движение транспорта перекроют в районе Дворца спорта в Самаре 4−7 ноября

В Самаре из-за проведения форума «Россия — спортивная держава» временно ограничат движение транспорта по участку улицы Молодогвардейской.

Источник: администрация Челябинска

В Самаре ограничат движение в районе Дворца спорта им. В. С. Высоцкого. Проезд перекроют из-за проведения международного форума «Россия — спортивная держава». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение будет действовать с 6:00 4 ноября до 23:59 7 ноября 2025 года. Для проезда закроют участок улицы Молодогвардейской от Маяковского до Полевой. Здесь же с 18:00 3 ноября до 23:59 7 ноября нельзя будет останавливаться или парковаться. Исключение — машины полиции, скорой помощи и пожарных.

Поскольку по этому участку улицы Молодогвардейской проходит трасса следования автобусов № 24 и 91, то их направят в объезд. Они будут ходить по скорректированным маршрутам — по улицам Галактионовской и Маяковского — с 6:00 4 ноября до 23:59 7 ноября.

Светофоры в зоне ограничения движения транспорта переведут в режим желтого мигания. Перекрестки и пешеходные переходы временно станут нерегулируемыми.