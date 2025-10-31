Движение транспорта перекроют в районе Дворца спорта в Самаре 4−7 ноября

Ограничение будет действовать с 6:00 4 ноября до 23:59 7 ноября 2025 года. Для проезда закроют участок улицы Молодогвардейской от Маяковского до Полевой. Здесь же с 18:00 3 ноября до 23:59 7 ноября нельзя будет останавливаться или парковаться. Исключение — машины полиции, скорой помощи и пожарных.