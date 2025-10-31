В Санкт-Петербурге на базе станции скорой помощи открыли учебный комплекс

Первый в России учебный комплекс для целевой подготовки будущих фельдшеров и медсестер начал работать на базе станции скорой медицинской помощи № 4 в городе Пушкино Санкт-Петербурга по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Пушкинского района города.
Уникальность учебного процесса заключается в сочетании теории и практики прямо на рабочем месте. Учащиеся смогут сразу погружаться в реальную медицинскую среду, работая вместе с опытными наставниками. Также по инициативе учащихся создано научное общество, которое курируют выпускники колледжа.
Центр оборудован самыми современными симуляционными тренажерами и медицинским оборудованием, что даст возможность учащимся фельдшерского колледжа отрабатывать и закреплять алгоритмы практических манипуляций, навыков и умений. После окончания обучения, уже в 2028 году, первые выпускники нового образовательного проекта станут частью команды станции скорой помощи.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.