Лукашенко проинспектирует производство и туризм в Березинском заповеднике

Лукашенко посетит Березинский биосферный заповедник.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Березинский биосферный заповедник, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 31 октября белорусский лидер отправился в командировку в Березинский биосферный заповедник, который является одним из старейших в Европе.

Программа рабочего визита Александра Лукашенко включает посещение деревообрабатывающего цеха и Дома экологического просвещения в Лепельском районе. Кроме того, президент проверит развитие производства, поговорит о создании новых рабочих мест и перспективах туризма.

Ранее белорусский президент признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области.

Тогда же Александр Лукашенко пообещал, что Витебскую область вывернут наизнанку, а спрос будет на всю катушку.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
