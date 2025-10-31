Лукашенко проинспектирует производство и туризм в Березинском заповеднике

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Березинский биосферный заповедник, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 31 октября белорусский лидер отправился в командировку в Березинский биосферный заповедник, который является одним из старейших в Европе.
Программа рабочего визита Александра Лукашенко включает посещение деревообрабатывающего цеха и Дома экологического просвещения в Лепельском районе. Кроме того, президент проверит развитие производства, поговорит о создании новых рабочих мест и перспективах туризма.
Ранее белорусский президент признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области.
Тогда же Александр Лукашенко пообещал, что Витебскую область вывернут наизнанку, а спрос будет на всю катушку.