Казахстан модернизирует водную инфраструктуру с помощью немецких инноваций

Министерство водных ресурсов и ирригации имеет опыт работы с компанией. На канале «Утемис» Байзакского района Жамбылской области были получены положительные результаты в рамках пилотного проекта по внедрению геотекстильного материала INCOMAT. Материал показал стабильную работу в реальных условиях. Наблюдалось снижение расхода воды по итогам сезона подачи, а также повышение эффективности управления водными ресурсами. Система продемонстрировала устойчивость к внешним воздействиям и удобство обслуживания. Была подтверждена целесообразность дальнейшего расширения пилотного проекта и внедрения технологии на участках других каналов.