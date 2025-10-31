Казахстан модернизирует водную инфраструктуру с помощью немецких инноваций

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в международной конференции «Развитие инновационных технологий в области гидротехнического строительства, транспортной инфраструктуры, экологического инжиниринга и горной добычи».
Мероприятие организовано Национальным агентством по развитию инноваций QazInnovations совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации и при участии немецкой компании HUESKER.
В ходе конференции представители компании рассказали участникам о новейших разработках в сфере гидротехнического строительства, транспортной инфраструктуры, экологического инжиниринга и горной добычи.
«Инновации в водном хозяйстве — это не просто вопрос технологий, это вопрос продовольственной безопасности, устойчивости аграрного сектора и рационального управления природными ресурсами. Климатические изменения требуют от нас совершенно новых подходов — современных, эффективных и долговечных решений. Сегодня Казахстан переживает важный этап развития водной сферы. Мы реализуем масштабную трансформацию водохозяйственной отрасли, сосредоточившись на нескольких ключевых направлениях: совершенствование нормативной правовой базы, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий и развитие трансграничного сотрудничества» Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Министерство водных ресурсов и ирригации имеет опыт работы с компанией. На канале «Утемис» Байзакского района Жамбылской области были получены положительные результаты в рамках пилотного проекта по внедрению геотекстильного материала INCOMAT. Материал показал стабильную работу в реальных условиях. Наблюдалось снижение расхода воды по итогам сезона подачи, а также повышение эффективности управления водными ресурсами. Система продемонстрировала устойчивость к внешним воздействиям и удобство обслуживания. Была подтверждена целесообразность дальнейшего расширения пилотного проекта и внедрения технологии на участках других каналов.