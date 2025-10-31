Путинцева, ведя в сете 5:1, в итоге проиграла четвертьфинал в Китае

Парадный марш 30-летней Путинцевой в китайском Цзюцзяне прервался самым невероятным образом. Начало матча с Голубич словно продолжало предыдущие поединки казахстанки с Викторией Хименес-Касинцевой (109) из Андорры и китаянкой Ушуан Чжен (309). У Юлии получалось буквально все — точные подачи, удары в линию, дропшоты, выходы в сетке.
Поведя в счете 4:0 с двумя брейками Путинцева, вероятно, уже думала о баранке. Тем более, что двумя днями ранее она подарила ее китайской теннисистке. Но тут опытнейшая Голубич неожиданно проснулась. К завязавшейся равной игре казахстанка оказалась не готова. При счете 5:1 она отдала 33-летней швейцарке шесть геймов подряд.
Ситуация на корте изменилась радикально. Теперь инициативой безраздельно владела Виктория, а редкие удачные выпады заметно нервничавшей Юлии лишь подтверждали общую тенденцию. Второй сет больше напоминал формальность.
Через 1 час 26 минут Путинцева признала поражение в матче, который, судя по началу первого сета, просто обязана была выиграть — 5:7, 2:6. Голубич сделала еще один шаг к защите титула. Юлия же лишний раз подтвердила, что ее нынешние проблемы лежат исключительно в области психологии. В собственно теннис казахстанка играет, по меньшей мере, не хуже швейцарки. Но 5:7 с 5:1 — это за гранью понимания.
Открытый чемпионат провинции Цзянси на харде — турнир молодой. Первый его предшественник состоялся в Няньчани в 2014 году. В 2016 году турнир перевели из категории «125» в «250», а в 2024-м он переехал в Цзюцзян.
Среди победительниц — сербка Елена Янкович и Катерина Синякова из Чехии. В списке триумфаторов могла быть и наша Елена Рыбакина, но в 2019 году она проиграла финал шведке Ребекке Петерсон — 2:6, 0:6.
Призовой фонд турнира — $276 тыс. Победительница одиночного разряда пополнит свой банковский счет на $21,4 тыс. Путинцева остановилась на сумме впятеро меньше — $4,4 тыс.