Путинцева, ведя в сете 5:1, в итоге проиграла четвертьфинал в Китае

Через 1 час 26 минут Путинцева признала поражение в матче, который, судя по началу первого сета, просто обязана была выиграть — 5:7, 2:6. Голубич сделала еще один шаг к защите титула. Юлия же лишний раз подтвердила, что ее нынешние проблемы лежат исключительно в области психологии. В собственно теннис казахстанка играет, по меньшей мере, не хуже швейцарки. Но 5:7 с 5:1 — это за гранью понимания.