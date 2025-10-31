Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С утра в Шахтах начались временные перебои с водой из-за ремонтных работ

Подачу воды частично ограничили в Шахтах утром в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

С утра 31 октября в Шахтах воду с пониженным давлением начали подавать сразу по нескольким направлениям. Ограничения связаны с ремонтными работами на водоводе «ТЭЦ» в районе Пороховых складов, сообщает в своем телеграм-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Подача ресурса снижена в направлении:

— Наклонной;

— ГРЭС;

— Верхней Власовки;

— Мирного;

— микрорайона Олимпийского;

— Городских;

— Машиносчетной;

— Поликлиники;

— Мясокомбината.

Работы выполняются силами бригад ГУП РО «УРСВ». Для жителей организовали подвоз воды по заявкам, добавила Антонина Пшеничная.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.