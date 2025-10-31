С утра в Шахтах начались временные перебои с водой из-за ремонтных работ

С утра 31 октября в Шахтах воду с пониженным давлением начали подавать сразу по нескольким направлениям. Ограничения связаны с ремонтными работами на водоводе «ТЭЦ» в районе Пороховых складов, сообщает в своем телеграм-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.