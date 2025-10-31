С утра в Шахтах начались временные перебои с водой из-за ремонтных работ

С утра 31 октября в Шахтах воду с пониженным давлением начали подавать сразу по нескольким направлениям. Ограничения связаны с ремонтными работами на водоводе «ТЭЦ» в районе Пороховых складов, сообщает в своем телеграм-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Подача ресурса снижена в направлении:
— Наклонной;
— ГРЭС;
— Верхней Власовки;
— Мирного;
— микрорайона Олимпийского;
— Городских;
— Машиносчетной;
— Поликлиники;
— Мясокомбината.
Работы выполняются силами бригад ГУП РО «УРСВ». Для жителей организовали подвоз воды по заявкам, добавила Антонина Пшеничная.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.