В Балтачевском районе Башкирии достроят мост через реку Быстрый Танып

В Балтачевском районе Башкирии завершается строительство моста через реку Быстрый Танып подъездной дороги к деревне Кузеево, сообщил глава администрации района Ильгиз Субушев.
Сейчас идут работы по укреплению прибрежной зоны возле моста, покраске несущих конструкций и монтажу перил. В ближайшие дни строители собираются приступить к укладке асфальта на проезжей части моста.
Строительство данного моста важно для налаживания надежной транспортной связи между райцентром и близлежащими населенными пунктами. Его строительство значительно сократит расстояние между селами, местным жителям станет проще добираться до важных социальных объектов, добавили в муниципалитете.
Ранее сообщалось, что на дороге Уфа — Бирск — Янаул возводят новый мост вместо старого.