В Балтачевском районе Башкирии достроят мост через реку Быстрый Танып

Возведение переправы уже находится на завершающем этапе строительства.

Источник: пресс-служба / администрация Балтачевского района

В Балтачевском районе Башкирии завершается строительство моста через реку Быстрый Танып подъездной дороги к деревне Кузеево, сообщил глава администрации района Ильгиз Субушев.

Сейчас идут работы по укреплению прибрежной зоны возле моста, покраске несущих конструкций и монтажу перил. В ближайшие дни строители собираются приступить к укладке асфальта на проезжей части моста.

Строительство данного моста важно для налаживания надежной транспортной связи между райцентром и близлежащими населенными пунктами. Его строительство значительно сократит расстояние между селами, местным жителям станет проще добираться до важных социальных объектов, добавили в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что на дороге Уфа — Бирск — Янаул возводят новый мост вместо старого.