В Кировской области запустили первое в России производство вакцины от ВПЧ

Предприятие открыла компания «Нанолек». Производственный процесс организован по полному циклу — от получения антигена до готовой лекарственной формы. Уже был открыт первый участок по наработке антигена. Его мощность составляет 600 тыс. доз вакцин в год. К 2027-му, с запуском второго участка, производственная мощность составит более 3 млн доз вакцин ежегодно.