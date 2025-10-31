В Кировской области запустили первое в России производство вакцины от ВПЧ

Первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) начало работать в Кировской области в соответствии с целями национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Предприятие открыла компания «Нанолек». Производственный процесс организован по полному циклу — от получения антигена до готовой лекарственной формы. Уже был открыт первый участок по наработке антигена. Его мощность составляет 600 тыс. доз вакцин в год. К 2027-му, с запуском второго участка, производственная мощность составит более 3 млн доз вакцин ежегодно.
Вакцинация против ВПЧ защищает от предраковых поражений аногенитальных зон у мужчин и женщин и снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. Массовая вакцинация позволит снизить уровень ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье женщин и повысить рождаемость.
«Первые запущенные в производство серии вакцины выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года. По мере расширения производственных мощностей компания “Нанолек” планирует в 2027 году полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ», — подчеркнул генеральный директор компании «Нанолек» Евгений Баринов.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.