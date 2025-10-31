Власти рассказали, что учинил ночной шторм в Калининграде

По состоянию на 6 утра, на 18 улицах зафиксировали падение веток или деревьев, из них в 4 случаях — на жилые дома. Зелёными насаждениями повреждено 4 автомобиля. В 01:00 был зафиксирован максимальный подъём уровня воды в Преголе — +124 см (опасным считается уровень +155 см). После вода пошла на спад, к 6:00 уже была отметка в 84 см.