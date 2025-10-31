Власти рассказали, что учинил ночной шторм в Калининграде

Ночной шторм в Калининграде стал причиной подтоплений, а также заставил побегать энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в пятницу, 31 октября.
«Как и прогнозировалось, циклон слегка ослаб перед визитом в наш город, максимальные порывы ветра ночью достигали 21 м/с, но и этого хватило, чтобы не оставить без работы дежурные бригады коммунальщиков. Четырежды на места обрывов проводов выезжали энергетики», — рассказали власти.
По состоянию на 6 утра, на 18 улицах зафиксировали падение веток или деревьев, из них в 4 случаях — на жилые дома. Зелёными насаждениями повреждено 4 автомобиля. В 01:00 был зафиксирован максимальный подъём уровня воды в Преголе — +124 см (опасным считается уровень +155 см). После вода пошла на спад, к 6:00 уже была отметка в 84 см.
«За 12 часов в городе выпало 18 мм осадков, к сожалению, сорванная ветром листва быстро забивала решётки дождеприёмных колодцев, что вызывало локальные подтопления, поэтому сделать в работе перерыв МБУ “Гидротехник” и МБУ “Чистота” пока ещё не удалось», — добавили в мэрии.