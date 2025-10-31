От высоты газона до запрета парковки: в Омском горсовете обсудили правила благоустройства

Исходный вариант документа предусматривает серию корректировок городского законодательства в различных сферах:
— Единый стандарт к внешнему архитектурному облику нестационарных торговых объектов.
— Запрет на парковку у мусорных баков. Предполагается, что нарушение этих требований обернется автовладельцу штрафом до 4 тысяч рублей.
— Допуски к крышкам люка на дорогах: не более 1 см по вертикали, а для дождеприемников — не более 2 см. Отклонение предусматривает штраф по ст. 12.34 КоАП (до 100 тысяч рублей — для должностных лиц и до 500 тысяч рублей — для юридических). В зеленой зоне крышка люка должна выступать на 50−70 мм выше поверхности земли.
— Эвакуация арендных самокатов на штраф-стоянку, если те находятся вне заранее оговоренных и помеченных знаками парковочных местах.
— Добавление ворот в список к шлагбаумам, демонтаж которых разрешен в случае препятствия проезда по муниципальной земле.
Благодаря процедуре общественных слушаний эти нормы получили дополнения в виде инициатив. В частности, депутат Омского городского Совета Алексей Провозин предложил терминологически регламентировать действия ответственных структур в части обращения с зелеными насаждениями. Предлагается ввести понятия «снос зеленых насаждений», «создание зеленых насаждений», «обрезка зеленых насаждений», «омолаживающая обрезка», «санитарная обрезка».
Во избежание споров между хозяйствующими субъектами по части содержания и ответственности за состояние и содержание зеленых насаждений предложены зоны полномочий для ответственных лиц: территории общего пользования, участки во владении или аренде, охранные зоны инженерных коммуникаций, придомовая территория многоэтажной застройки, прилегающая территория к индивидуальным жилым домам. Кроме того, определены требования к газону. Хозяйствующий субъект должен производить выкос на высоту от 5 до 7 см при достижении покровов высоты 15−20 см.
К запрету на вынос скота в черте города добавлена и домашняя птица. Данное предложение Провозин пояснил жалобами от горожан на любителей заняться сельским хозяйством в черте мегаполиса.
Поступили корректировки и от представителей бизнеса по аренде самокатов. По их мнению, эвакуировать нужно не только коммерческие, но и другие ТС на электротяге. Например, брошенные ТС доставщиков. Владельцам же рекомендовано дать окно в 2−3 часа, чтобы самостоятельно вернуть брошенное средство индивидуальной мобильности на стационарное парковочное место.
«Помимо этого, были внесены предложения о том, что необходимо обратить внимание на ограждения тех участков, где сегодня ведутся восстановительные и земельные работы. Данные ограждения на сегодняшний момент не всегда отвечают всем необходимым требованиям, могут быть старыми, ржавыми. Поэтому предлагается в отношении таких ограждений установить требования для того, чтобы они не только обеспечивали безопасность, но и выглядели надлежащим образом», — пояснила депутат Омского горсовета, председатель рабочей группы по проведению общественных слушаний Наталья Чебыкина.
Теперь, согласно регламенту, озвученному на общественных слушаниях, инициативы упорядочат в единый документ и вынесут на обсуждение профильного комитета ОГС. В случае успешного прохождения этого этапа итоговый вариант изменений вынесут 12 ноября для голосования на пленарное заседание депутатов Омского городского Совета.