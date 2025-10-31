От высоты газона до запрета парковки: в Омском горсовете обсудили правила благоустройства

«Помимо этого, были внесены предложения о том, что необходимо обратить внимание на ограждения тех участков, где сегодня ведутся восстановительные и земельные работы. Данные ограждения на сегодняшний момент не всегда отвечают всем необходимым требованиям, могут быть старыми, ржавыми. Поэтому предлагается в отношении таких ограждений установить требования для того, чтобы они не только обеспечивали безопасность, но и выглядели надлежащим образом», — пояснила депутат Омского горсовета, председатель рабочей группы по проведению общественных слушаний Наталья Чебыкина.