Какие шины по новым ПДД считаются зимними? В ГАИ дали ответ

В ГАИ Минска отметили, что в Беларуси с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах. Шины должны быть с одинаковым рисунком протектора на одной оси. Это требование не касается грузовых автомобилей весом более 3,5 т, также не относится к автобусам более 5 т.