Какие шины по новым ПДД считаются зимними? В ГАИ дали ответ

В ГАИ Минска отметили, что в Беларуси с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах. Шины должны быть с одинаковым рисунком протектора на одной оси. Это требование не касается грузовых автомобилей весом более 3,5 т, также не относится к автобусам более 5 т.
В столичной ГАИ отметили, что у зимних шин на маркировке должны одновременно присутствовать два знака. Это знак горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри, а также один из знаков «M+S», «M&S», «M S». Шины при наличии обоих этих знаков будут считаться зимними, в том числе если на них есть дополнительные обозначения: + All Season; Road+Winter (R+W); Any Weather и др.
Также в столичной Госавтоинспекции обратили внимание, что во время эксплуатации зимние шины должны иметь остаточную глубину рисунка протектора не менее 4 мм.